Музыкант Moby извинился перед Натали Портман за то, что рассказал об их романе
Об этом Moby написал в своем Instagram.
Ричард Мелвилл Холл, более известный как диджей и лидер группы Moby, написал и издал автобиографическую книгу "Then It Fell Apart" ( "Тогда все развалилось"). В книге он, в частности рассказал о своем давнем романе с популярной голливудской актрисой Натали Портман.
Такое откровенное признание вызвало шквал критики в адрес музыканта. Перед публикацией книги он не согласовал с Портман то, что опубликует этот личный общий факт их биографий.
Так, в своем извинении музыкант отметил, что осознал, что критические замечания по этому поводу "очень актуальны".
"Я также полностью осознаю, что с моей стороны было, действительно, неосмотрительно не рассказать [Натали] о ее включении в книгу заранее, так же, как и не полностью уважать ее реакцию", - написал Moby.
Музыкант подчеркнул, что восхищается Натали, ее умом, креативностью и активной позицией по защите прав животных и ненавидит то, что мог нанести ей и ее семье страданий.
"Поэтому я прошу прощения у Натали и все других людей, которых я упомянул в книге" Then It Fell Apart ", не сказав им заранее. Также я согласен с тем, что, учитывая нашу 14-летнюю разницу в возрасте, я должен был действовать более ответственно и корректно, когда мы впервые встретились с Натали почти 20 лет назад ", - написал Moby.
Американская актриса Натали Портман в браке с танцором Нью-йоркского театра балета Бенджамином Мильпье. Пара воспитывает двоих детей.
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