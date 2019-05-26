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Espreso.tvОбществоМузыкант Moby извинился перед Натали Портман за то, что рассказал об их романе

Музыкант Moby извинился перед Натали Портман за то, что рассказал об их романе

Американский музыкант отметил, что было неосмотрительно писать в своей книге об отношениях с голливудской актрисой, не согласовав это с ней

Об этом Moby написал в своем Instagram.

Ричард Мелвилл Холл, более известный как диджей и лидер группы Moby, написал и издал автобиографическую книгу "Then It Fell Apart" ( "Тогда все развалилось"). В книге он, в частности рассказал о своем давнем романе с популярной голливудской актрисой Натали Портман.

Такое откровенное признание вызвало шквал критики в адрес музыканта. Перед публикацией книги он не согласовал с Портман то, что опубликует этот личный общий факт их биографий.

Так, в своем извинении музыкант отметил, что осознал, что критические замечания по этому поводу "очень актуальны".

"Я также полностью осознаю, что с моей стороны было, действительно, неосмотрительно не рассказать [Натали] о ее включении в книгу заранее, так же, как и не полностью уважать ее реакцию", - написал Moby.

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Музыкант подчеркнул, что восхищается Натали, ее умом, креативностью и активной позицией по защите прав животных и ненавидит то, что мог нанести ей и ее семье страданий.

"Поэтому я прошу прощения у Натали и все других людей, которых я упомянул в книге" Then It Fell Apart ", не сказав им заранее. Также я согласен с тем, что, учитывая нашу 14-летнюю разницу в возрасте, я должен был действовать более ответственно и корректно, когда мы впервые встретились с Натали почти 20 лет назад ", - написал Moby.

Американская актриса Натали Портман в браке с танцором Нью-йоркского театра балета Бенджамином Мильпье. Пара воспитывает двоих детей.

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