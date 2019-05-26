Матиос назвал сумму ущерба от захвата украинских судов в Керченском проливе

26 мая, 2019, 22:11

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал размер убытков от захвата Россией украинских судов в Керченском проливе

Об этом Анатолий Матиос написал в facebook.

Следователи военной прокуратуры Украины оценили убытки от захвата Россией украинских военных судов при их прохождении через Керченский пролив в ноябре прошлого года в 260 млн грн.

Матиос также опубликовал поименный список из 15 российских военных, которых украинская сторона считает причастными к захвату украинских военных судов и 24 моряков вблизи Керченского пролива. По его информации, есть разрешение суда на задержание для взятия под стражу указанных лиц.