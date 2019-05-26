Матиос назвал сумму ущерба от захвата украинских судов в Керченском проливе
26 мая, 2019, 22:11
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал размер убытков от захвата Россией украинских судов в Керченском проливе
Об этом Анатолий Матиос написал в facebook.
Следователи военной прокуратуры Украины оценили убытки от захвата Россией украинских военных судов при их прохождении через Керченский пролив в ноябре прошлого года в 260 млн грн.
Матиос также опубликовал поименный список из 15 российских военных, которых украинская сторона считает причастными к захвату украинских военных судов и 24 моряков вблизи Керченского пролива. По его информации, есть разрешение суда на задержание для взятия под стражу указанных лиц.
- 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
- В Министерстве иностранных прав требуют от России немедленно исполнить решение Международного трибунала по морскому праву и освободить украинских моряков.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН засвидетельствует готовность к прекращению конфликта с Украиной.
- Украинский суд дал разрешение на арест 15 российских военных, причастных к захвату моряков в Керченском проливе.
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