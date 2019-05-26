Лоукостер Ryanair запустил украинскую версию сайта
26 мая, 2019, 17:07
Ирландский лоукостер Ryanair запустил украиноязычную версию своего официального сайта
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в facebook.
"Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы. Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее. Украинский язык - это не только красиво, но и удобно. Спасибо команде Ryanair!", - написал Омелян.
- 10 мая стало известно, что в зимнем сезоне 2019/2020 лоукостер Ryanair увеличит частоту маршрутов по четырем направлениям из Украины.
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