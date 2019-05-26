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Espreso.tvОбществоЛоукостер Ryanair запустил украинскую версию сайта

Лоукостер Ryanair запустил украинскую версию сайта


фото: bbc
Ирландский лоукостер Ryanair запустил украиноязычную версию своего официального сайта

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в facebook.

"Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы. Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее. Украинский язык - это не только красиво, но и удобно. Спасибо команде Ryanair!", - написал Омелян.

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