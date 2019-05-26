Кличко назвал основную версию повреждения нового моста в Киеве

26 мая, 2019, 19:21

Мэр Киева Виталий Кличко назвал основную версию повреждения стекла на новом пешеходном мосту в столице

Об этом Виталий Кличко написал в facebook.

По мнению Кличко, причиной повреждения стекла на мосту, которое привело к его закрытию, является акт вандализма.

"Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма", - написал Кличко.

По его словам, механическое повреждение могло произойти снизу моста, рассматривается версия, что в стекло стреляли.

"Сказать, что я встревожен и зол - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ", - заверил Кличко.

Мэр Киева заявил, что обратился в правоохранительные органы, чтобы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся.