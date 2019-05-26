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Espreso.tvКультураКак девочка: 49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась спортивной фигурой

Как девочка: 49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась спортивной фигурой


фото: instagram.com/jlo
Популярная американская певица и актриса Джей Ло поделилась фотографиями из спортзала

Фотографии Дженнифер Лопес распространила на своей странице в Instagram и в Stories.

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В свои 49 лет американская певица и актриса выглядит не хуже многих молодых девушек. Для того, чтобы достичь такого результата, Джей Ло занимается в спортзале и следит за питанием.

Чтобы не быть голословной, звезда продемонстрировала, как тренируется. Она выложила в Stories фотографии и видео занятий с тренером. Личный тренер певицы поддерживает ее, контролируя правильность выполнения упражнения.

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В июле этого года Дженнифер Лопес исполнится 50.

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