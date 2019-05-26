Как девочка: 49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась спортивной фигурой
26 мая, 2019, 19:51
Популярная американская певица и актриса Джей Ло поделилась фотографиями из спортзала
Фотографии Дженнифер Лопес распространила на своей странице в Instagram и в Stories.
В свои 49 лет американская певица и актриса выглядит не хуже многих молодых девушек. Для того, чтобы достичь такого результата, Джей Ло занимается в спортзале и следит за питанием.
Чтобы не быть голословной, звезда продемонстрировала, как тренируется. Она выложила в Stories фотографии и видео занятий с тренером. Личный тренер певицы поддерживает ее, контролируя правильность выполнения упражнения.
В июле этого года Дженнифер Лопес исполнится 50.
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