Как девочка: 49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась спортивной фигурой

26 мая, 2019, 19:51

Популярная американская певица и актриса Джей Ло поделилась фотографиями из спортзала

Фотографии Дженнифер Лопес распространила на своей странице в Instagram и в Stories.

В свои 49 лет американская певица и актриса выглядит не хуже многих молодых девушек. Для того, чтобы достичь такого результата, Джей Ло занимается в спортзале и следит за питанием.

Чтобы не быть голословной, звезда продемонстрировала, как тренируется. Она выложила в Stories фотографии и видео занятий с тренером. Личный тренер певицы поддерживает ее, контролируя правильность выполнения упражнения.

В июле этого года Дженнифер Лопес исполнится 50.