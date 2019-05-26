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Espreso.tvОбществоКабмин объявил повторный конкурс на должность заместителя главы Национальной службы здоровья Украины

Кабмин объявил повторный конкурс на должность заместителя главы Национальной службы здоровья Украины

В соответствии с обращением Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Кабинет Министров Украины принял распоряжение о еще одном конкурсе на заместителя главы Национальной службы здоровья Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Подача документов - до 10 июня.

Конкурс состоится 25 июня.

Подробнее можно узнать здесь и здесь .

Справка

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года. Ее главой стал Олег Петренко.

Партнерами НСЗУ по состоянию на 2019 год стали 1276 учреждений здравоохранения первичного звена, среди них 131 частная клиника и 120 ФОТ. Также договора с НСЗУ заключили 56 медицинских учреждений-участников проекта реформирования вторичной специализированной медицинской помощи в Полтавской области.

977 аптечных учреждений-юридических лиц заключили договор с НСЗУ на участие в правительственной программе реимбурсации "Доступные лекарства".

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