Кабмин объявил повторный конкурс на должность заместителя главы Национальной службы здоровья Украины
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Подача документов - до 10 июня.
Конкурс состоится 25 июня.
Подробнее можно узнать здесь и здесь .
Справка
Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года. Ее главой стал Олег Петренко.
Партнерами НСЗУ по состоянию на 2019 год стали 1276 учреждений здравоохранения первичного звена, среди них 131 частная клиника и 120 ФОТ. Также договора с НСЗУ заключили 56 медицинских учреждений-участников проекта реформирования вторичной специализированной медицинской помощи в Полтавской области.
977 аптечных учреждений-юридических лиц заключили договор с НСЗУ на участие в правительственной программе реимбурсации "Доступные лекарства".
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса