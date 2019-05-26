Энрике Иглесиас умилил фанов видео со своими полуторагодоваліми двойняшками
26 мая, 2019, 22:02
Испанский певец и актер поделился забавным роликом, как играет с сыном Николасом и дочерью Люси
Видео Энрике Иглесиас распространил в своем Instagram.
Испанский певец, автор песен, продюсер и актер находит время и на своих детей. Они часто играют вместе, а артист с удовольствием делится видео со своими фанами.
В новом смешном видео Энрике Иглесиас дразнит малышей, а они в ответ смеются.
"Три ребенка на этом видео", - подписал пост певец.
Энрике Иглесиас в отношениях с российской теннисисткой Анной Курниковой. В декабре 2017 года она родила мальчика Николаса и девочку Люси.
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