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Espreso.tvОбществоЭнрике Иглесиас умилил фанов видео со своими полуторагодоваліми двойняшками

Энрике Иглесиас умилил фанов видео со своими полуторагодоваліми двойняшками

Испанский певец и актер поделился забавным роликом, как играет с сыном Николасом и дочерью Люси

Видео Энрике Иглесиас распространил в своем Instagram.

Испанский певец, автор песен, продюсер и актер находит время и на своих детей. Они часто играют вместе, а артист с удовольствием делится видео со своими фанами.

В новом смешном видео Энрике Иглесиас дразнит малышей, а они в ответ смеются.

"Три ребенка на этом видео", - подписал пост певец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Three children in this video

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Энрике Иглесиас в отношениях с российской теннисисткой Анной Курниковой. В декабре 2017 года она родила мальчика Николаса и девочку Люси.

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