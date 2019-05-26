26 мая, 2019, 22:02

Испанский певец и актер поделился забавным роликом, как играет с сыном Николасом и дочерью Люси

Видео Энрике Иглесиас распространил в своем Instagram.

Испанский певец, автор песен, продюсер и актер находит время и на своих детей. Они часто играют вместе, а артист с удовольствием делится видео со своими фанами.

В новом смешном видео Энрике Иглесиас дразнит малышей, а они в ответ смеются.

"Три ребенка на этом видео", - подписал пост певец.

Энрике Иглесиас в отношениях с российской теннисисткой Анной Курниковой. В декабре 2017 года она родила мальчика Николаса и девочку Люси.