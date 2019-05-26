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Espreso.tvОбщество25 мая на фронте: с украинской стороны - без потерь, с российской - один раненый

25 мая на фронте: с украинской стороны - без потерь, с российской - один раненый

В субботу, 25 мая 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Россияне и наемники также обстреливали защитников Украины из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 26 мая, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Все случаи нарушений оккупантами режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Российско-террористические силы открывали огонь вблизи:

  • Опытного,
  • Песков,
  • Павлополя.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 25 мая один оккупант был ранен", - отмечают в Минобороны.

С начала текущих суток российские военные из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз открыли огонь вблизи Гнутово.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, потери врага уточняются.

 

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