25 мая на фронте: с украинской стороны - без потерь, с российской - один раненый
Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 26 мая, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Все случаи нарушений оккупантами режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Российско-террористические силы открывали огонь вблизи:
- Опытного,
- Песков,
- Павлополя.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 25 мая один оккупант был ранен", - отмечают в Минобороны.
С начала текущих суток российские военные из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз открыли огонь вблизи Гнутово.
Потерь среди украинских военнослужащих нет, потери врага уточняются.
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса