22-летняя несправедливость: группа Rolling Stones признал Эшкрофта автором песни Bitter Sweet Symphony
Об этом сообщает ВВС.
Выступая на церемонии вручения наград Ivor Novello, Эшкрофт объявил: "В прошлом месяце Мик Джаггер и Кит Ричардс передали все права на Bitter Sweet Symphony, что было для них действительно хорошим и благородным поступком".
В результате все будущие гонорары за песню теперь будут поступать Эшкрофту. Певец также отметил, что ответственным за ситуацию был менеджер Rolling Stones Аллен Клейн, а не сами музыканты.
"У меня никогда не было личной вражды с The Rolling Stones. Они всегда были величайшей рок-н-ролльной группой в мире", - подчеркнул он.
Песня Bitter Sweet Symphony вышла в 1997 году. В ней были использованы сэмпл с The Last Time группы The Rolling Stones в исполнении The Andrew Oldham Orchestra (при этом в оригинальной The Last Time этот фрагмент отсутствовал).
The Verve уладили вопросы прав с авторами кавера, но не с Rolling Stones. В конце 1990-х менеджер Rolling Stones Аллен Клейн, который владел правами на The Last Time, подал на The Verve в суд. В итоге официальными авторами Bitter Sweet Symphony были признаны Мик Джаггер и Кит Ричардс. После этого волокита с авторскими правами длилась годами.
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса