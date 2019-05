22-летняя несправедливость: группа Rolling Stones признал Эшкрофта автором песни Bitter Sweet Symphony

26 мая, 2019, 12:01

Экс-вокалиста The Verve Ричарда Эшкрофта официально признали автором песни Bitter Sweet Symphony, гонорары за которую последние 22 года получала группа The Rolling Stones

Об этом сообщает ВВС.

Выступая на церемонии вручения наград Ivor Novello, Эшкрофт объявил: "В прошлом месяце Мик Джаггер и Кит Ричардс передали все права на Bitter Sweet Symphony, что было для них действительно хорошим и благородным поступком".

В результате все будущие гонорары за песню теперь будут поступать Эшкрофту. Певец также отметил, что ответственным за ситуацию был менеджер Rolling Stones Аллен Клейн, а не сами музыканты.

"У меня никогда не было личной вражды с The Rolling Stones. Они всегда были величайшей рок-н-ролльной группой в мире", - подчеркнул он.

Песня Bitter Sweet Symphony вышла в 1997 году. В ней были использованы сэмпл с The Last Time группы The Rolling Stones в исполнении The Andrew Oldham Orchestra (при этом в оригинальной The Last Time этот фрагмент отсутствовал).

The Verve уладили вопросы прав с авторами кавера, но не с Rolling Stones. В конце 1990-х менеджер Rolling Stones Аллен Клейн, который владел правами на The Last Time, подал на The Verve в суд. В итоге официальными авторами Bitter Sweet Symphony были признаны Мик Джаггер и Кит Ричардс. После этого волокита с авторскими правами длилась годами.