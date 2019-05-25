25 мая, 2019, 08:02

Благодаря деятельности Генеральной прокуратуры Украины в течение последних трех лет вынесено 2 876 приговоров коррупционерам, благодаря чему в государственный бюджет возвращено 125 млрд грн

Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко на видео, размещенном на его официальной странице, передает Еспресо.TV.

"За эти три года мы имеем 2876 приговоров коррупционерам, которых закон позволяет арестовывать и осуждать в Генеральной прокуратуре. Также мы имеем 125 млрд грн, которые возвращены от коррупционеров в государственный бюджет", - отметил генпрокурор.

Он отметил, что в Украине правоохранительные органы перекрыли несколько источников коррупции. В частности, это несправедливая процедура госзакупок, фирмы-прокладки и совместные предприятия в "Нафтогазе" и "теневой" доступ к лицензиям на добычу нефти, газа, янтаря, песка.

По словам Луценко, эти три отрасли были реформированы, и таким образом возможности для распространения коррупции в Украине сократились.