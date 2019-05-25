За три года в Украине вынесли 2876 приговоров коррупционерам, - Луценко
Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко на видео, размещенном на его официальной странице, передает Еспресо.TV.
"За эти три года мы имеем 2876 приговоров коррупционерам, которых закон позволяет арестовывать и осуждать в Генеральной прокуратуре. Также мы имеем 125 млрд грн, которые возвращены от коррупционеров в государственный бюджет", - отметил генпрокурор.
Он отметил, что в Украине правоохранительные органы перекрыли несколько источников коррупции. В частности, это несправедливая процедура госзакупок, фирмы-прокладки и совместные предприятия в "Нафтогазе" и "теневой" доступ к лицензиям на добычу нефти, газа, янтаря, песка.
По словам Луценко, эти три отрасли были реформированы, и таким образом возможности для распространения коррупции в Украине сократились.
- Напомним, перед этим Луценко рассказал о встрече с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, который однозначно выступает за его отставку.
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