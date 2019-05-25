YUKO представили новую песню и пригласили фанатов сняться в клипе на нее

25 мая, 2019, 18:08

Украинская электро-фолк группа презентовала композицию Bliad (Hrushka) и предложила всем желающим принять участие в будущем клипе на нее

Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.

Дуэт YUKO в коллаборации с электронным музыкантом P.PAT записали новый трек Bliad (Hrushka). В нем музыканты сочетают электронный бит с гитарами и барабанами.

Bliad (Hrushka) уже доступна на Apple Music, Google Music, YouTube Music, Deezer, Spotify.

Любой желающий может принять участие в клипе исполнителей. Для этого нужно снять на видео с селф-камеры собственное исполнение песни но не монтировать его. Видео хорошего качества можно присылать на bandyuko@gmail.com. Оно и будет использовано в клипе.