YUKO представили новую песню и пригласили фанатов сняться в клипе на нее
25 мая, 2019, 18:08
Украинская электро-фолк группа презентовала композицию Bliad (Hrushka) и предложила всем желающим принять участие в будущем клипе на нее
Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.
Дуэт YUKO в коллаборации с электронным музыкантом P.PAT записали новый трек Bliad (Hrushka). В нем музыканты сочетают электронный бит с гитарами и барабанами.
Bliad (Hrushka) уже доступна на Apple Music, Google Music, YouTube Music, Deezer, Spotify.
Любой желающий может принять участие в клипе исполнителей. Для этого нужно снять на видео с селф-камеры собственное исполнение песни но не монтировать его. Видео хорошего качества можно присылать на bandyuko@gmail.com. Оно и будет использовано в клипе.
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