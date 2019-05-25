Во Франции 102-летнюю бабушку подозревают в убийстве 92-летней женщины

25 мая, 2019, 11:31

Во французской коммуне Шези-сюр-Марн жительница дома престарелых попала под подозрение в убийстве 92-летней соседки

Об этом сообщает BBC.

Подозреваемая, пожелавшая сохранить анонимность, призналась одной из сиделок, что "убила человека". Работница центра нашла мертвую жертву в постели, на ее лице были многочисленные ушибы. Экспертиза показала, что постоялица доме престарелых умерла от удушья и ударов по голове.

На данный момент 102-летняя женщина находится в психиатрической больнице. Специалисты оценивают ее состояние и выясняют, можно ли привлечь долгожительницу к уголовной ответственности.