Во Франции 102-летнюю бабушку подозревают в убийстве 92-летней женщины
25 мая, 2019, 11:31
Во французской коммуне Шези-сюр-Марн жительница дома престарелых попала под подозрение в убийстве 92-летней соседки
Об этом сообщает BBC.
Подозреваемая, пожелавшая сохранить анонимность, призналась одной из сиделок, что "убила человека". Работница центра нашла мертвую жертву в постели, на ее лице были многочисленные ушибы. Экспертиза показала, что постоялица доме престарелых умерла от удушья и ударов по голове.
На данный момент 102-летняя женщина находится в психиатрической больнице. Специалисты оценивают ее состояние и выясняют, можно ли привлечь долгожительницу к уголовной ответственности.
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