Вакарчук назвал свою главную цель в политике
25 мая, 2019, 18:51
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал своей главной задачей в политике освобождение заключенных в России украинцев
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее и политические заключенные, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом свое персональное задание", - сказал Вакарчук.
Он рассказал, что несколько недель назад на концерте в Одессе отец украинского военнопленного моряка Виктор Сорока надел ему на руку браслет, который бы не давал забыть, что в заключении в РФ находятся украинские граждане.
"Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду - для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие быстрее вернулись домой живыми и невредимыми", - заявил Вакарчук.
- 16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы.
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