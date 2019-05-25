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Espreso.tvВыборы 2019Вакарчук назвал свою главную цель в политике

Вакарчук назвал свою главную цель в политике


фото: bbc
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал своей главной задачей в политике освобождение заключенных в России украинцев

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее и политические заключенные, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом свое персональное задание", - сказал Вакарчук.

Он рассказал, что несколько недель назад на концерте в Одессе отец украинского военнопленного моряка Виктор Сорока надел ему на руку браслет, который бы не давал забыть, что в заключении в РФ находятся украинские граждане.

"Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду - для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие быстрее вернулись домой живыми и невредимыми", - заявил Вакарчук.

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