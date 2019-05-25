В Израиле сварили пиво из дрожжей, которым 5 тыс. лет. Такое пили в Древнем Египте

25 мая, 2019, 20:20

Израильские ученые получили дрожжи возрастом в пять тысяч лет, а эксперты сварили на их основе пиво, похожее на напиток, который пили фараоны в Древнем Египте

Об этом сообщает EurekAlert.

Образцы дрожжей нашли в микропорах обломков древних глиняных кувшинов. После этого ученые попросили профессиональных пивоваров им помочь. В итоге с древних дрожжей получилось пиво с 6% содержанием алкоголя и 14-градусная медовуха.

По словам участника проекта, ученого Ронена Хазана, исследователи узнали вкус пива, которое пили древние египтяне и филистимляне. Исследователи назвали напиток вкусным и безопасным. Они надеются, что античное пиво появится на полках магазинов.

Справка:

В древности пиво было основным напитком жителей Древнего Египта. Ему приписывали целебные свойства. Пить пиво или вино считалось безопаснее, чем воду, поскольку она могла быть загрязнена. Хмельной напиток делали из смеси зерновых культур и воды. Его запекали и оставляли на солнце для брожения. Для вкуса также добавляли экстракты фруктов.