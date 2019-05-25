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Espreso.tvОбществоВ Украине появилась первая городская интерактивная экотропа

В Украине появилась первая городская интерактивная экотропа

Четыре типа лесов, пруд, ручей, овраги, интерактивы и игры, зона с мольбертами для создания пейзажей. 24 мая в Голосеевском парке открылась экотропа для пешеходных прогулок

Маршрут для прогулок проложен в киевском Национальном природном парке "Голосеевский" - единственном в Украине и одном из нескольких в мире национальных парков, расположенных в пределах мегаполиса. Цель экопроекта - влюбить украинцев в пешеходные прогулки на природе и доказать, что экологическое образование может быть увлекательным для детей и взрослых. Первые посетители уже имели возможность покрутить "колесо времени" и увидеть, что происходит с лесными травами в разное время года, сравнить свой след со следами лесных жителей, а размах рук с размахом крыльев птиц, угадать по голосу лесных птиц, принять участие в "белкавотчинге "- фотографировании белок, и сделать селфи в самых живописных уголках леса.

Проект создан при содействии INTERTOP Ukraine и при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Медиапартнером проекта стал телеканал "Еспресо".

Экотропу открыли заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Василий Полуйко, CEO INTERTOP Ukraine Сергей Бадритдинов, исполняющий обязанности директора Национального природного парка "Голосеевский" Александр Чернобров и специальная гостья - телеведущая Ольга Фреймут.

Разобраться кто есть кто в Голосеевском лесу присутствовующим на открытии помогала известная экоблогер Марианна Бойко - она провела первую экскурсию по тропе.

"Как показывают исследования, 10-минутная прогулка способна избавить от бессонницы, а 25 минут ходьбы ежедневно продлевают жизнь на 3-7 лет. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше людей гуляли на свежем воздухе, чтобы они знали, какая замечательная природа в нашей стране. Интерактивная экотропа в Голосеевском лесу - лишь первый шаг, мы планируем открыть маршруты для пешеходных прогулок и в других городах Украины", - рассказал на открытии экотропы представитель организаторов проекта Сергей Бадритдинов.

Во время прогулки по экотропе длиной около 3 км можно не только подышать лесным воздухом, но и узнать, что такое экосистема, из чего она состоит, и научиться заботиться о природе.

"Главная цель этого экопроекта - просвещение. Дать взрослым и детям, которые придут сюда на прогулку, понимание того, что происходит в экосистеме, что такое окружающая среда и зачем ее беречь. Мы планируем продолжать эту работу и в дальнейшем - в Национальном природном парке" Голосеевский " должен появиться современный экообразовательной центр", - отметил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Василий Полуйко.

Больше о проекте можно узнать здесь .

Точная геолокации здесь .

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