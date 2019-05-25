В Швеции появился самый маленький в мире McDonald's
25 мая, 2019, 13:13
В Швеции создали уменьшенную копию ресторана быстрого питания McDonald's, предназначенную для содержания медоносных пчел
Как отмечает Fox News, это самое маленькое в мире заведение этого бренда.
Конструкция включает в себя тысячи пчел: внутри находятся около 10 пчелиных сот. Несмотря на миниатюрный размер, необычный улей полностью воспроизводит дизайн ресторана.
Создание улья в виде ресторана быстрого питания было приурочено ко Всемирному дню пчел, который отмечают 20 мая. В его разработке принимал участие дизайнер Никлас Нильссон (Nicklas Nilsson). Владельцы шведской франшизы McDonald's планируют разместить такие ульи на крышах некоторых ресторанов.
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
-
22 мая, 2019 Виталий Портников: Начинать нужно не с референдумов
Читайте также
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-