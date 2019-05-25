В Одессу пустили с концертом российскую певицу Темникову, которая называет себя "фанаткой Путина". Несогласные сожгли на входе флаг РФ
Запретить ее выступление официально просил глава одесского "Уличного фронта" Демьян Ганул, рассказывает Думская.net .
Кроме того, он и его люди проводили разъяснительную работу с администрацией ночного клуба Ibiza Beach Club, который и пригласил к себе исполнительницу на вечер пятницы, 24 мая 2019 года.
В свою очередь, Ibiza тоже обратилась в СБУ и там в письменной форме заверили, что проблем с въездом Темниковой не будет, пишет одесский сайт Наблюдатель.
Вчера "Уличный фронт" допоздна пикетировал ночной клуб - активисты раздавали листовки и сожгли государственный флаг Российской Федерации - и около 22:00 разошлись. На тот момент, по данным Ганула, Темникова уже была в Одессе, а ее выступление, как пишут местные СМИ, было запланировано после 24:00.
По данным издания Oblvesti, заблокировать концерт не удалось, поскольку было мало активистов. Провести получилось только флешмоб.
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