В Киеве водолазы вытащили из Днепра 32-летнюю женщину, которая упала с моста Метро
25 мая, 2019, 11:46
В субботу, 25 мая 2019 года, в 4:08 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о том, что с моста Метро в реку Днепр упал человек
Об этом сообщает пресс-служба спасателей.
Туда сразу же направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Прибыв к месту происшествия, водолазы установили, что на расстоянии 150 м от берега в воде находится женщина. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к спасательным работам. С помощью водолазно-спасательного снаряжения водолазы спасли гражданку 1987 года. Следуя к берегу, женщине оказана первая домедицинскую помощь.
Прибыв к берегу, бойцы передали женщину работникам медицинской службы.
Причину и обстоятельства данного случая будут устанавливать правоохранительные органы.
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