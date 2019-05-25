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Espreso.tvКриминалВ Киеве произошла авария с участием мотоциклиста, виновник ДТП скрылся

В Киеве произошла авария с участием мотоциклиста, виновник ДТП скрылся

В Днепровском районе столицы авто протаранило мотоциклиста, которого госпитализировали с переломом

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Днепровском районе при столкновении автомобиля Ford и мотоцикла Bajaj пострадал мотоциклист. По словам очевидцев - на перекрестке водитель автомобиля Mitsubishi Outlander разворачивался в запрещенном месте через двойную сплошную линию разметки.

Справа от него, по правой полосе ехал мотоциклист. В это время навстречу двигался кроссовер Ford, водитель которого как раз поворачивал налево. Водитель Ford говорит, что из-за Outlander'а не увидел мотоциклиста, поэтому уверенно повернул налево и протаранил мотоциклиста.

От удара мотоцикл отбросило на припаркованные автомобили. Врачи "скорой" госпитализировали водителя мотоцикла с подозрением на перелом ноги. Outlander, спровоцировавший аварию, с места происшествия скрылся. Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.

 

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