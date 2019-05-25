В центре Одессы задержали полуобнаженного "неадеквата" с удостоверением подполковника

25 мая, 2019, 11:24

На Думской площади города Одесса сотрудники "Муниципальной охраны" задержали мужчину с голым торсом, который вел себя неадекватно

Об этом рассказывает Пушкинська.net.

Мужчина приставал к прохожим. От него пахло спиртным, но были "другие признаки опьянения". Правонарушитель направили в Приморский райотдел.

У него нашли просроченное удостоверение подполковника милиции из Автономной Республики Крым. Документ был выдан еще в начале 2013 года.