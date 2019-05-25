В Болгарии партию заставили удалить из ролика кадры с расстрелом парламента из сериала "Слуга народа"

25 мая, 2019, 22:05

Центральная избирательная комиссия Болгарии заставила пророссийскую партию "Возрождение" удалить из рекламного ролика кадры с расстрелом парламента из сериала "Слуга народа"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

ЦИК Болгарии заявила, что пророссийская партия "Возрождение" нарушила избирательный кодекс, опубликовав предвыборный ролик со сценами насилия. Речь идет о видео с кадрами из сериала "Слуга народа" с участием актера, а ныне президента Украины Владимира Зеленского, где он "расстреливает" членов парламента из автоматического оружия.

В ЦИК заявили, что реклама может побудить людей к насилию, поэтому партия должна удалить ролик и больше его не распространять.

Видео было опубликовано 22 мая на странице партии "Возрождение" в facebook. На нем персонаж Зеленского из сериала "Слуга народа" стреляет в депутатов, а позже появляется подпись "Возрождение. Только мы можем".

Ранее Ассоциация журналистов призвала прокуратуру Болгарии проверить это видео.