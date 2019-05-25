Умер нобелевский лауреат украинского происхождения Марри Гелл-Ман

25 мая, 2019, 16:39

В США на 90-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Ман

Об этом сообщили в Twitter независимого исследовательского центра Института Санта-Фе, одним из основателей которого был ученый.

"С грустью хотим сообщить вам о смерти нобелевского лауреата Марри Гелл-Мана, одного из самых выдающихся физиков XX века - пионера, соучредителя SFI, провидца кварка. Ты вдохновил многих, Марри. Нам будет тебя не хватать", - написали в сообщении.

Гелл-Ман родился в семье эмигрантов из Черновцов. В детстве был вундеркиндом. Учился в Йельском университете, в который вступил в возрасте пятнадцати лет, и в Массачусетском технологическом институте.

Гелл-Ман работал в Иллинойском университете в Урбана-Чампейн с 1951 до 1953 года. Был ассоциированным профессором в Колумбийском университете, профессором в Калифорнийском технологическом институте.

Он получил Нобелевскую премию по физике в 1969 году «за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий». Именно он открыл кварки, взяв слово из романа "Поминки по Финнегану" Джеймса Джойса.

Гелл-Манн входил в состав Национальной академии наук США, Американского философского общества и Лондонского королевского общества. В 1984 году вместе с другими физиками основал Институт Санта-Фе.