Украина рассчитывает получить от ЕС на новые порты, автодороги и железные дороги 13 млрд евро

25 мая, 2019, 09:43

Кабмин занимается подготовкой инвестиционных проектов, включенных в индикативный инвестиционный план Трансъевропейской транспортной сети TEN-T

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с генеральным директором директората Европейской Комиссии по вопросам мобильности и транспорта Хенриком Хололеем, передает правительственная пресс-служба.

Речь идет о вполне реальной возможности получить почти 13 млрд евро инвестиций. На эти средства планируется построить 4800 км автомобильных и железнодорожных путей, 6 портов и 11 логистических центров.

Кроме того, Украина рассчитывает на поддержку ЕС в скорейшем подписании Соглашения о совместном авиационном пространстве. Это даст дополнительный толчок развитию украинской авиационной отрасли, увеличит количество рейсов и объем пассажирских перевозок. Также наша страна заинтересована в развитии транснациональных транспортных коридоров и присоединении к глобальным проектам совершенствования транспортной инфраструктуры.

В свою очередь Хололей отметил, что сторона ЕС заинтересована видеть Украину как один из возможных транспортных коридоров в важном логистической проекте - создании железнодорожного транспортного коридора между Европой и Китаем в обход России.