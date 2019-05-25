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Espreso.tvОбществоУкраина рассчитывает получить от ЕС на новые порты, автодороги и железные дороги 13 млрд евро

Украина рассчитывает получить от ЕС на новые порты, автодороги и железные дороги 13 млрд евро


фото: ukravtodor.gov.ua
Кабмин занимается подготовкой инвестиционных проектов, включенных в индикативный инвестиционный план Трансъевропейской транспортной сети TEN-T

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с генеральным директором директората Европейской Комиссии по вопросам мобильности и транспорта Хенриком Хололеем, передает правительственная пресс-служба.

Речь идет о вполне реальной возможности получить почти 13 млрд евро инвестиций. На эти средства планируется построить 4800 км автомобильных и железнодорожных путей, 6 портов и 11 логистических центров.

Кроме того, Украина рассчитывает на поддержку ЕС в скорейшем подписании Соглашения о совместном авиационном пространстве. Это даст дополнительный толчок развитию украинской авиационной отрасли, увеличит количество рейсов и объем пассажирских перевозок. Также наша страна заинтересована в развитии транснациональных транспортных коридоров и присоединении к глобальным проектам совершенствования транспортной инфраструктуры.

В свою очередь Хололей отметил, что сторона ЕС заинтересована видеть Украину как один из возможных транспортных коридоров в важном логистической проекте - создании железнодорожного транспортного коридора между Европой и Китаем в обход России.

 

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