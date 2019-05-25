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Espreso.tvКрым - это УкраинаУкраина направила России ноту из-за визита председателя Госдумы в Крым

Украина направила России ноту из-за визита председателя Госдумы в Крым


фото: Theinsider.ua
Министерство иностранных дел направило Российской Федерации ноту из-за визита председателя Госдумы Вячеслава Володина в оккупированный Крыму

Об этом сообщает МИД Украины .

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 года председателя государственной думы федерального собрания Российской Федерации Володина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины - Автономную Республику Крым и города Севастополь", - говорится в заявлении .

В МИД подчеркнули, что Украина продолжает считать эту, как и все предыдущие поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и Севастополь, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением Кремлем к общепризнанным принципам и нормам международного права, в том числе уставу ООН, резолюциям Генеральной ассамблеи ООН, обязательствам РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых является Украина и Российская Федерация.

"МИД Украины в очередной раз заявляет, что никакие вояжи российских чиновников в Крым не изменят закрепленного в Конституции Украины и международно признанного статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь как части территории Украины", - отметили в ИЗС.

В связи с очередным международно-противоправным деянием российской стороны в МИД РФ отправлена нота протеста.

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