Суд дал разрешение на арест 15 российских военных, причастных к захвату украинских моряков
25 мая, 2019, 21:02
Украинский суд дал разрешение на арест 15 российских военных, причастных к захвату моряков в Керченском проливе
Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в facebook.
Он также обнародовал инфографику, из которой следует, что в настоящее время по делу сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом дано разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девяти офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.
Кроме того, в сообщении говорится, что президент Владимир Зеленский отметил качественную работу военной прокуратуры Украины по расследованию незаконного захвата украинских моряков в Керченском проливе.
- 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
- В Министерстве иностранных прав требуют от России немедленно выполнить решение Международного трибунала по морскому праву и освободить украинских моряков.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН засвидетельствует о готовности к прекращению конфликта с Украиной.
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