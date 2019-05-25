Суд дал разрешение на арест 15 российских военных, причастных к захвату украинских моряков

25 мая, 2019, 21:02

Украинский суд дал разрешение на арест 15 российских военных, причастных к захвату моряков в Керченском проливе

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в facebook.

Он также обнародовал инфографику, из которой следует, что в настоящее время по делу сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом дано разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девяти офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.

Кроме того, в сообщении говорится, что президент Владимир Зеленский отметил качественную работу военной прокуратуры Украины по расследованию незаконного захвата украинских моряков в Керченском проливе.