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Espreso.tvВойна с РФСуд дал разрешение на арест 15 российских военных, причастных к захвату украинских моряков

Суд дал разрешение на арест 15 российских военных, причастных к захвату украинских моряков


фото: radiosvoboda.org
Украинский суд дал разрешение на арест 15 российских военных, причастных к захвату моряков в Керченском проливе

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в facebook.

Он также обнародовал инфографику, из которой следует, что в настоящее время по делу сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом дано разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девяти офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.

Кроме того, в сообщении говорится, что президент Владимир Зеленский отметил качественную работу военной прокуратуры Украины по расследованию незаконного захвата украинских моряков в Керченском проливе.

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