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Espreso.tvКультураСтудия Lucasfilm готовит новую трилогию "Звездных войн"

Студия Lucasfilm готовит новую трилогию "Звездных войн"

Новые фильмы станут экранизациями игры "Звездные войны: Рыцари старой Республики"

Об этом сообщает Buzzfeed.

Три источника, близких к проекту, сообщили изданию, что сценаристом новой ленты стала автор сценария "Аватара" и "Острова проклятых" Лаэта Калогридис.

Картина станет первым фильмом новой трилогии космической франшизы. Сообщается, что сценарий ленты с компьютерной игрой "Звездные войны: Рыцари старой Республики» (Star Wars: Knights of the Old Republic) уже практически завершен.

Информации об актерском составе и дате выхода фильма пока нет.

Игра "Звездные войны: Рыцари старой Республики" вышла в 2003 году. Действие разворачивается за четыре тысячи лет до событий "Звездных войн" 1977-го. Джедаи Старой Республики сталкиваются с различными угрозами во имя спасения Галактики.

 

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