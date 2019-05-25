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Espreso.tvОбществоСтало известно, какую страну Зеленский первой посетит с официальным визитом

Стало известно, какую страну Зеленский первой посетит с официальным визитом


фото: socportal.info
Посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен на 2 июля 2019 года в Канаду

Зеленский приглашен в Канаду на 2 июля

Об этом передает Радио Свобода.

"Оно (приглашение - ред.) лично, по крайней мере, телефоном передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся", - отметил Ващук.

Он уточнил, что дата 2 июля совпадает с проведением в Канаде этого дня конференции по поддержке реформ в Украине.

"Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет проходить избирательная кампания", - подчеркнул посол.

По информации радиостанции, на днях в Администрации президента Украины заявляли, что Зеленский пока определяется, куда именно совершит свой первый зарубежный визит.

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