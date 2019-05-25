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Espreso.tvМирРейтинг доверия россиян к Путину достиг исторического минимума

Рейтинг доверия россиян к Путину достиг исторического минимума


фото: DW
Рейтинг доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путевые составил 31,7% и достиг исторического минимума

Об этом сообщает Meduza.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал до 31,7%. Об этом свидетельствует опрос проведен с 13 по 19 мая. Это минимальный показатель с начала публикации соответствующих данных на сайте социологического центра в 2006 году.

При этом президенту по-прежнему доверяют больше, чем другим российским политикам. Второе место в рейтинге доверия ВЦИОМ удерживает министр обороны Сергей Шойгу (14,8%), третье - министр иностранных дел Сергей Лавров (13%).

Показатель одобрения деятельности Путина остается стабильным; по результатам последнего опроса ВЦИОМ, он составил 65,8%.

Предыдущее рекордное падение рейтинга доверия Путину ВЦИОМ зафиксировал в январе 2019 года; тогда этот показатель составил 32,2%. Он начал снижаться с июня 2018 года, после объявления о повышении пенсионного возраста. По данным на 27 мая 2018 года, Путину доверяли 46,9% участников опроса ВЦИОМ.

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