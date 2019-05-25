Премьеру фильма о Сонике отложили из-за недовольства фанатов "человеческими зубами" ежа

25 мая, 2019, 20:06

Лента выйдет позже, чем планировалось, чтобы художники успели изменить дизайн персонажа

Об этом в Twitter сообщил режиссер Джефф Фаулер.

Выход фильма "Еж Соник" отложили из-за недовольства сторонников видом персонажа. Первоначально картина должна была выйти в ноябре 2019 года.

Создатели ленты пообещали изменить его "человеческие зубы", впрочем поэтому премьера картины состоится позже.

"Понадобится немного больше времени, чтобы сделать Соника таким, как нужно", - написал Фаулер.

Теперь выход фильма запланирован на 14 февраля 2020 года.