Премьеру фильма о Сонике отложили из-за недовольства фанатов "человеческими зубами" ежа
25 мая, 2019, 20:06
Лента выйдет позже, чем планировалось, чтобы художники успели изменить дизайн персонажа
Об этом в Twitter сообщил режиссер Джефф Фаулер.
Выход фильма "Еж Соник" отложили из-за недовольства сторонников видом персонажа. Первоначально картина должна была выйти в ноябре 2019 года.
Создатели ленты пообещали изменить его "человеческие зубы", впрочем поэтому премьера картины состоится позже.
"Понадобится немного больше времени, чтобы сделать Соника таким, как нужно", - написал Фаулер.
Теперь выход фильма запланирован на 14 февраля 2020 года.
- Томми Вайс хочет озвучить персонажа в фильме о еже Сонике.
- Ежа Соника переделают до выхода фильма: фанатам не понравились "человеческие зубы"
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