Появились подробности нового фильма оскароносного режиссера Кристофера Нолана

25 мая, 2019, 14:23

Картина получила название "Догмат" и выйдет в мировой прокат 17 июля 2020 года

Об этом сообщает Variety.

Новый фильм оскароносного режиссера Кристофера Нолана "Догмат" снимается в семи странах. Боевик расскажет о международном шпионаже.

Нолан написал сценарий будущей картины и выступает продюсером вместе со своей женой Эммой Томас. В фильме снимаются Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Джон Дэвид Вашингтон. К съемкам присоединились Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Кейн, Кеннет Брана, Клеменс Поэзи и другие.

Картина будет сниматься с помощью технологий Imax и пленки 70 мм.

В мировой прокат "Догмат" выйдет 17 июля 2020 года.

Сейчас последней работой Нолана является "Дюнкерк", который получил несколько "Оскаров". Всего режиссер снял 14 фильмов, которые собрали в прокате в общей сложности $ 4,7 млрд.