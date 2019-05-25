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Espreso.tvКультураПоявились подробности нового фильма оскароносного режиссера Кристофера Нолана

Появились подробности нового фильма оскароносного режиссера Кристофера Нолана

Картина получила название "Догмат" и выйдет в мировой прокат 17 июля 2020 года

Об этом сообщает Variety.

Новый фильм оскароносного режиссера Кристофера Нолана "Догмат" снимается в семи странах. Боевик расскажет о международном шпионаже.

Нолан написал сценарий будущей картины и выступает продюсером вместе со своей женой Эммой Томас. В фильме снимаются Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Джон Дэвид Вашингтон. К съемкам присоединились Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Кейн, Кеннет Брана, Клеменс Поэзи и другие.

Картина будет сниматься с помощью технологий Imax и пленки 70 мм.

В мировой прокат "Догмат" выйдет 17 июля 2020 года.

Сейчас последней работой Нолана является "Дюнкерк", который получил несколько "Оскаров". Всего режиссер снял 14 фильмов, которые собрали в прокате в общей сложности $ 4,7 млрд.

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