Омелян ответил Зеленскому на упреки относительно цифровых технологий и электрокаров: "Не надо жонглировать терминами, которые Вы не понимаете"

25 мая, 2019, 08:46

Министр инфраструктуры Владимир Омелян развернуто прокомментировал вчерашнее выступление президента Владимира Зеленского на форуме интернет-деятелей iForum-2019, где он произнес свою публичную речь на русском языке с добавлением элементов молодежного сленга и раскритиковал деятельность "чиновников"

Соответствующее обращение к главе государства глава Мининфраструктуры разместил у себя на Facebook.

По его словам, в частности, сравнивать Украину с Африкой в области уровня технологий мобильной связи неуместно.

"... У нас уже есть мобильная связь 4G, и она развивается. А еще в 2013 и 3G не было", - отметил Омелян.

"В прошлом месяце запущен пилотный проект 5G на транспортной инфраструктуре (это те же беспилотные автомобили, Big Data и т.д.). Мало? Нам надо перескочить сразу на телепатию? Мы еще не объявляли этот проект, как и телекинез, но уже над ним работаем ", - продолжил министр.

Кроме того, как отмечает Омелян, в Украине "уже все перешли на цифровые подписи и электронном документообороте, сервисы переходят на цифру, дигитализация происходит повсюду".

То же сам касается блокчейна в работе госреестров, добавил чиновник.

"Блокчейн-реестры? СЕТАМ на блокчейне, Геокадастр на блокчейне, реестр колесных транспортных средств Мининфраструктуры уже на этапе перевода на блокчейн. Может что-то новое представите? Или стоит отказаться от хайпового слова?", - написал Омелян.

Что же касается количества электрокаров в стране, то здесь имеет место "взрывной рост их количества".

"Инфраструктура, производство? Все законодательные инициативы еще в прошлом году переданы от Мининфраструктуры в парламент", - подчеркнул министр.

"Прикинь, чувак, все, о чем ты сказал, уже в Украине реализуется! Лифт работает, только не ты его начал, чтобы ты максимум там лифтер, потому что даже кнопки принадлежат не тебе. Может хватит популизма, чувак? Капитан Очевидность в нашей стране уже есть. Не надо жонглировать терминами, которые вы, мягко говоря, не понимаете. Перед тем, как критиковать работу других людей - придумай что-то свое и разберись в терминах, - подытожил министр. - И покажи нам наконец свою программу с проектами, инновативный ты наш. Иначе это факинг бла-бла-бла ".