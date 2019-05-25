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Espreso.tvКультураО человеческой гордости и любви: TAYANNA и LAUD представили совместную песню

О человеческой гордости и любви: TAYANNA и LAUD представили совместную песню


фото: Best People Club
Украинские музыканты Татьяна Решетняк и Владислав Каращук выпустили дуэтную композицию "Без тебя"

Новая песня обнародована на YouTube-канале TAYANNA.

"Эта песня о гордости, которая мешает людям признаться в их чувствах. Поэтому мы остаемся одни и спим в пустой и холодной постели, но мысленно молимся за любимого человека", - рассказала о новой песне TAYANNA.

Оба исполнителя похожи тембрально по линии лирико-драматического исполнения, что помогло их союзу воссоздать живое и достаточно интимное музыкальное произведение.

"Мы с Таней знакомы уже лет десять. Мне всегда нравился ее голос, она имеет очень яркий и выразительный тембр, мне всегда было интересно поработать вместе, - отметил LAUD. - Помню, на первой репетиции ее сольного концерта я взял гитару, и мы начали импровизировать, что переросло в настоящую магию. Надеюсь, слушателям песня "Без тебя" понравится так же, как она нравится нам".

 

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