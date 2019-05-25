Netflix объявил дату премьеры финального сезона сериала "Оранжевый - хит сезона"

25 мая, 2019, 19:24

Финал американского комедийно-драматического сериала о жизни в женской тюрьме стартует 26 июля этого года

Промо-ролик последнего сезона "Оранжевый - хит сезона" появился на официальном YouTube-канале Netflix.

В подписи к нему отмечается, что премьера седьмого сезона состоится 26 июля этого года.

В промо-видео главные героини сериала исполняют главный саундтрек проекта You've Got Time Регины Спектор.

Американский комедийно-драматический сериал "Оранжевый - хит сезона" является экранизацией автобиографической книги Пайпер Керман, которая находилась в американской тюрьме для женщин.

Первый сезон сериала вышел на стриминговом сервисе в 2013 году и сразу же завоевал успех у зрителей. Кроме жизнь в женской тюрьме, в сериале также уделяется пристальное внимание темам коррупции, контрабанды наркотиков, сокращения финансирования, перенаселения и жестокого обращения, которые негативно сказываются не только на здоровье заключенных, но и на основной функции тюрьмы - выполнять свои обязанности и этические обязательства.