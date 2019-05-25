//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураNetflix объявил дату премьеры финального сезона сериала "Оранжевый - хит сезона"

Netflix объявил дату премьеры финального сезона сериала "Оранжевый - хит сезона"

Финал американского комедийно-драматического сериала о жизни в женской тюрьме стартует 26 июля этого года

Промо-ролик последнего сезона "Оранжевый - хит сезона" появился на официальном YouTube-канале Netflix.

В подписи к нему отмечается, что премьера седьмого сезона состоится 26 июля этого года.

В промо-видео главные героини сериала исполняют главный саундтрек проекта You've Got Time Регины Спектор.

Американский комедийно-драматический сериал "Оранжевый - хит сезона" является экранизацией автобиографической книги Пайпер Керман, которая находилась в американской тюрьме для женщин.

Первый сезон сериала вышел на стриминговом сервисе в 2013 году и сразу же завоевал успех у зрителей. Кроме жизнь в женской тюрьме, в сериале также уделяется пристальное внимание темам коррупции, контрабанды наркотиков, сокращения финансирования, перенаселения и жестокого обращения, которые негативно сказываются не только на здоровье заключенных, но и на основной функции тюрьмы - выполнять свои обязанности и этические обязательства.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 мая, 2019 суббота

больше новостей

25 мая, 2019 суббота

24 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать