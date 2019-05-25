//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНацполиция возбудила первые уголовные производства в связи с подкупом на досрочных выборах в Верховную Раду

Нацполиция возбудила первые уголовные производства в связи с подкупом на досрочных выборах в Верховную Раду

Уголовные производства начаты по фактам подкупа избирателей. В целом на протяжении суток в полицию поступило три сообщения о нарушении

За первые сутки избирательного процесса зарегистрировано три сообщения о нарушениях в избирательной кампании, которая началась 24 мая. Сообщение поступило в дежурную часть полиции в Винницкой и Луганской областях, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По двум сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Так, 24 мая в Луганской области в полицию поступило два сообщения о подкупе избирателей. В частности, сообщалось, что на улицах городов Северодонецк и Лисичанск гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов Украины.

Следователями возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 мая, 2019 суббота

больше новостей

25 мая, 2019 суббота

24 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать