Нацполиция возбудила первые уголовные производства в связи с подкупом на досрочных выборах в Верховную Раду

25 мая, 2019, 13:26

Уголовные производства начаты по фактам подкупа избирателей. В целом на протяжении суток в полицию поступило три сообщения о нарушении

За первые сутки избирательного процесса зарегистрировано три сообщения о нарушениях в избирательной кампании, которая началась 24 мая. Сообщение поступило в дежурную часть полиции в Винницкой и Луганской областях, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По двум сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Так, 24 мая в Луганской области в полицию поступило два сообщения о подкупе избирателей. В частности, сообщалось, что на улицах городов Северодонецк и Лисичанск гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов Украины.

Следователями возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.