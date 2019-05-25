Нацполиция возбудила первые уголовные производства в связи с подкупом на досрочных выборах в Верховную Раду
За первые сутки избирательного процесса зарегистрировано три сообщения о нарушениях в избирательной кампании, которая началась 24 мая. Сообщение поступило в дежурную часть полиции в Винницкой и Луганской областях, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
По двум сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Так, 24 мая в Луганской области в полицию поступило два сообщения о подкупе избирателей. В частности, сообщалось, что на улицах городов Северодонецк и Лисичанск гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов Украины.
Следователями возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
-
22 мая, 2019 Виталий Портников: Начинать нужно не с референдумов
Читайте также
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-