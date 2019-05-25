Начат прием заявок на участие книг в конкурсе "Еспресо. Выбор читателей 2019"

25 мая, 2019, 14:29

Телеканал "Еспресо" объявил о начале приема заявок на участие художественных книг в премии "Еспресо. Выбор читателей 2019"

Об этом заявили организаторы во время презентации, которая состоялась 23 мая на Книжном Арсенале в Киеве.

Предложения принимаются от издательств до конца июня.

Премия проводится в три этапа:

1-й этап - формирование длинного списка на основе предложений издательств. Заявки принимаются до 30 июня.

2-й этап - голосование экспертного совета. Каждый эксперт в течение июля обрабатывает длинный список и определяется со своими фаворитами. В результате голосования в каждой номинации определяются 3 финалиста, которые проходят в третий этап.

3-й этап - голосование читателей в библиотеках по всей Украине. В этом году это более 150 библиотек.

Издательства могут присылать заявки в соответствии со следующими номинациями: взрослая литература (книги, рассчитанные на аудиторию старше 18 лет) и детская литература (книги для детей и подростков).

Чтобы попасть в длинный список, книги должны быть написаны на украинском языке, изданные с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года (подписанные в печать), иметь тираж от 1 тыс. экземпляров. Книги должны быть изданы впервые и распространяться по территории Украины.

Предложения можно присылать, заполнив форму. Количество заявок от одного издательства ограничено.

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана телеканалом Еспресо. Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках Книжного Арсенала в Киеве. Премия призвана отмечать лучшие литературные новинки года, поддерживать интерес к чтению в украинцев, помогать читателям выбирать интересные книги, помогать издателям находить путь к читателям. Победителей Премии объявят в конце ноября 2019 году в эфире телеканала Еспресо и на сайте espreso.tv.

Вопрос в оргкомитет Премии присылайте на book@espreso.tv.

Всю информацию о премии прошлого года можно узнать здесь.