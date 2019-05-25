На выезде из столицы в Вышгород столкнулись "Жигули" и "Ланос", есть пострадавший

25 мая, 2019, 12:12

В субботу, 25 мая 2019 года, при въезде в город Вышгород Киевской области со стороны украинской столицы произошло ДТП с участием двух легковушек

Подробности рассказывают Вартови.Еспресо .

От удара "Жигули" вынесло на встречную полосу, где он снес отбойник, после чего остановился.

В дорожном происшествии получил ранения водитель "Жигулей", но от госпитализации мужчина отказался.

В обоих направлениях на выезде из Киева и Вышгорода образовалась пробка.