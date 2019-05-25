На выезде из столицы в Вышгород столкнулись "Жигули" и "Ланос", есть пострадавший
25 мая, 2019, 12:12
В субботу, 25 мая 2019 года, при въезде в город Вышгород Киевской области со стороны украинской столицы произошло ДТП с участием двух легковушек
Подробности рассказывают Вартови.Еспресо .
От удара "Жигули" вынесло на встречную полосу, где он снес отбойник, после чего остановился.
В дорожном происшествии получил ранения водитель "Жигулей", но от госпитализации мужчина отказался.
В обоих направлениях на выезде из Киева и Вышгорода образовалась пробка.
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