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Espreso.tvМирМимо Земли пролетит астероид с собственной "Луной". Как его увидеть

Мимо Земли пролетит астероид с собственной "Луной". Как его увидеть

Небесное тело, которое пролетит мимо Земли 25 мая 2019 года, имеет ширину в 1,32 км, а его скорость составляет примерно 77000 километров в час

Об этом говорится на сайте Европейского космического агентства.

Астероид 1999 KW4 был обнаружен 29 мая 1998 года. Он вращается вокруг Солнца с периодом в 0,5 земного года по эллиптической орбите. Расстояние от него до Земли постоянно варьируется, и в этом году небесное тело сблизится с нашей планетой на расстояние в 5,18 миллиона километров - это примерно 13,5 расстояния от Земли до Луны. Это достаточно близко, учитывая, что обычно такие тела проходят более чем в 30 млн километров от поверхности Земли.

Уникальность этого астероида заключается в том, что у него есть собственный спутник, вращающийся вокруг. Поэтому технически этот астероид обозначается как двойная система. Объект 1999 KW4 астрономы из обсерватории Las Cumbres описывают так: "Слегка сплющенный на полюсах, с горным хребтом вокруг экватора на всем его протяжении. Поэтому объект напоминает волчок или грецкий орех".

 Из-за сближения с Землей на такое расстояние Центр малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории отнес астероид 1999 KW4 к категории потенциально опасных. Однако, судя по расчетам его орбиты, столкновение с Землей - маловероятный сценарий. В следующий раз астероид пройдет настолько близко к Земле только в 2036 году.

Благодаря большому размеру это небесное тело можно будет разглядеть в любительский телескоп с Земли. Астероид будет находиться в поле видимости до 27 мая. Максимальное приближение астероида к Земной поверхности можно ожидать в 2:05 ночи по киевскому времени.

 

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