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Espreso.tvКрым - это УкраинаМне надо выйти, иначе я умру, - Бекиров рассказал адвокату о своем тяжелом состоянии

Мне надо выйти, иначе я умру, - Бекиров рассказал адвокату о своем тяжелом состоянии


фото: krymr.com
Адвокат Ислям Велиляев заявил, что состояние заключенного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова стабильно тяжелое

Об этом сообщают "Крым Реалии".

"Ему очень плохо. Я видел его вчера: лицо одутловатое, постоянная одышка, бронхи забиты, говорит, что совсем не чувствует пальцев ноги. Его подсадили на инсулин и вливают огромное количество, ссылаясь на протокол лечения. Хотя до задержания он поддерживал сахар в крови с помощью таблеток. С каждым месяцем дозу только увеличивают, поджелудочная железа уже не выдерживает. И это помимо огромных проблем с сердцем", - рассказал Ислям Велиляев.

По словам адвоката, 14 мая ему должны были сделать спирографию в больнице Семашко. Эта процедура позволит оценить эффективность лечения. Однако врачи затягивают, поскольку, по мнению адвоката, не хотят подтверждать несостоятельность метода лечения.

"Я не знаю, как человек может так долго держаться. Его силы на исходе. Эдем-ага сказал мне: "Ислям, сделай что-нибудь мне надо выйти, иначе я просто умру", - сказал Велиляев.

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