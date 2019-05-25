Международный трибунал ООН обнародовал текст решения по делу украинских моряков
25 мая, 2019, 21:21
Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал текст решения, которое обязывает Россию освободить украинских моряков
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на официальный сайт суда.
Обнародованный документ насчитывает 32 страницы. В нем указано, что суд 19 голосами против 1 постановляет, что Украина и Российская Федерация должны представить в суд первичную информацию, упомянутую в пункте 121, не позднее 25 июня 2019 года и уполномочивает президента трибунала требовать дополнительные доклады и информацию, которые он считает целесообразными после этого отчета.
Так, в пункте 121 говорится, что в соответствии с пунктом 1 статьи 95 регламента каждая сторона должна представить трибунала доклад и информацию о соблюдении любых предложенных обеспечительных мер.
- 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
- В Министерстве иностранных прав требуют от России немедленно выполнить решение Международного трибунала по морскому праву и освободить украинских моряков.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН засвидетельствует готовность к прекращению конфликта с Украиной.
- Украинский суд дал разрешение на арест 15 российских военных, причастных к захвату моряков в Керченском проливе.
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