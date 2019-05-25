25 мая, 2019, 21:21

Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал текст решения, которое обязывает Россию освободить украинских моряков

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на официальный сайт суда.

Обнародованный документ насчитывает 32 страницы. В нем указано, что суд 19 голосами против 1 постановляет, что Украина и Российская Федерация должны представить в суд первичную информацию, упомянутую в пункте 121, не позднее 25 июня 2019 года и уполномочивает президента трибунала требовать дополнительные доклады и информацию, которые он считает целесообразными после этого отчета.

Так, в пункте 121 говорится, что в соответствии с пунктом 1 статьи 95 регламента каждая сторона должна представить трибунала доклад и информацию о соблюдении любых предложенных обеспечительных мер.