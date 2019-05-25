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Espreso.tvКультураЛидер DETACH выпустил лирическую песню на украинском языке

Лидер DETACH выпустил лирическую песню на украинском языке

Алексей Веренчик представил композицию "Сам один", а также клип на нее

Видео опубликовано на официальном канале группы DETACH в YouTube.

Фронтмен рок-группы DETACH Алексей Веренчик выпустил песню и клип "Сам один". По словам музыканта, этот трек подчеркивает важный этап в его жизни.

Песня "Сам один" является продолжением истории, которая нашла отражение в клипе Bridges, который DETACH представили в феврале этого года. В том видео девушка, которая символизирует бывшую возлюбленную музыканта, вырывала у него сердце.

"Клип Bridges стал для меня своеобразным катарсисом, последней точкой во всем лишнем. Все токсичные люди, все ненужное, что тянуло меня на дно, я оставил в прошлом благодаря этому клипу. Начал жизнь с чистого листа. Стал другим человеком, изменил отношение ко многим вещей. К одиночеству тоже. Трек "Сам один" - это очень личное, только моя история. Она о том, что одиночество иногда - лучшее, что может случиться с человеком", - рассказал музыкант.

Веренчик поделился, что ему давно хотелось создать что-то отдельно от группы.

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