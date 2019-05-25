Колоритная певица Alina Pash выпустила альбом о закарпатском Робине Гуде

25 мая, 2019, 11:23

В дебютной пластинке "Пынтя: Горы" представлен микс из этно и электроники, хип-хопа и трайбл-битов

Альбом "Пынтя: Горы" доступен на всех онлайн-платформах - Google Play, Apple Music и Deezer.

Закарпатская певица Alina Pash опубликовала первую часть альбома "Пынтя: Горы" о герое закарпатского фольклора Пынте Храбром.

"Закарпатский Робин Гуд - Пынтя не был "хорошим парнем", но всегда боролся за добро. За его голову давали щедрую награду. Пынтю брала разве что "серебряная пуля". Кто бы на него не охотился, убить никому не удавалось. Сдали Пынтю свои же, четвертовали в румынском городе на 33 году жизни. С тех пор Пынтя стал местным героем, а позже - главным персонажем мистического закарпатского фольклора", - говорится в сообщении.

Вторая часть альбома выйдет 14 июня 2019 года.

Певица Alina Pash сочетает украинский фольк с хип-хопом и R'n'B. Она стала больше известна благодаря композиции и клипу Bitanga.