Huawei запретили использовать SD карточки
Об этом со ссылкой на 9to5Google сообщает "Укринформ".
SD Association лишила Huawei членства в организации, фактически лишив компанию возможности использовать карты microSD или слоты SD в любом из ее продуктов.
SD Card Association - это некоммерческая организация, образованная корпорациями Panasonic, SanDisk и Toshiba в 2000 году. Она устанавливает стандарты карт памяти. В том случае, если любая компания не является членом ассоциации, она не может официально разрабатывать и производить продукты по ее стандартам.
SD Association исключила Huawei после того, как США внесли компанию в черный список.
Как отмечает издание, исключение не является критическим для Huawei, поскольку компания уже несколько лет отказывается от использования SD-карт в своих телефонах. Вместо этого устройства Huawei, особенно флагманские, оснащены собственным форматом карт компании NanoMemory, которые являются меньшими, чем карта microSD.
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- Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
- 16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
- 20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
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