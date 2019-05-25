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Espreso.tvМирHuawei запретили использовать SD карточки

Huawei запретили использовать SD карточки


фото: ukrinform.ua
Компании Huawei запретили использовать карты памяти SD и microSD и слоты для них в новых устройствах

Об этом со ссылкой на 9to5Google сообщает "Укринформ".

SD Association лишила Huawei членства в организации, фактически лишив компанию возможности использовать карты microSD или слоты SD в любом из ее продуктов.

SD Card Association - это некоммерческая организация, образованная корпорациями Panasonic, SanDisk и Toshiba в 2000 году. Она устанавливает стандарты карт памяти. В том случае, если любая компания не является членом ассоциации, она не может официально разрабатывать и производить продукты по ее стандартам.

SD Association исключила Huawei после того, как США внесли компанию в черный список.

Как отмечает издание, исключение не является критическим для Huawei, поскольку компания уже несколько лет отказывается от использования SD-карт в своих телефонах. Вместо этого устройства Huawei, особенно флагманские, оснащены собственным форматом карт компании NanoMemory, которые являются меньшими, чем карта microSD.

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  • Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
  • 16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
  • 20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
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