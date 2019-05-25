Гройсман: мое заявление об отставке - это позиция, а не эмоция

25 мая, 2019, 10:44

Сделанное на этой неделе заявление об отставке - это позиция, а не эмоция

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил вечером 24 мая 2019 года в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Это решение было четким. Я его не изменил. Здесь есть четкая мотивация. Это не эмоция, это моя позиция", - отметил премьер.

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По словам Гройсмана, возглавляемому им правительству удалось сделать главное - сломать тренд разрушения экономики и обеспечить стабильность и экономическое развитие.