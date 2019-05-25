Гройсман: мое заявление об отставке - это позиция, а не эмоция
25 мая, 2019, 10:44
Сделанное на этой неделе заявление об отставке - это позиция, а не эмоция
Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил вечером 24 мая 2019 года в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба Кабмина.
"Это решение было четким. Я его не изменил. Здесь есть четкая мотивация. Это не эмоция, это моя позиция", - отметил премьер.
Читайте также: Продавцы хаоса
По словам Гройсмана, возглавляемому им правительству удалось сделать главное - сломать тренд разрушения экономики и обеспечить стабильность и экономическое развитие.
- Напомним, 20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку.
- После этого он призвал президента Владимира Зеленского внести кандидатуры нового главы правительства и членов Кабинета министров.
- На досрочных парламентских выборах он поведет в Верховную Раду собственную политическую партию "Украинская стратегия" . С другими политсилами объединяться пока не собирается.
- В свою очередь вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что готова возглавить правительство в переходный период .
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса