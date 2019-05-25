Facebook планирует запустить свою криптовалюту и систему денежных переводов

25 мая, 2019, 12:03

К первому кварталу 2020 года компания Facebook собирается активировать собственную систему денежных переводов, которая сразу будет действовать более чем в 10 странах. Также эта соцсеть работает над появлением своей криптовалюты

Об этом сообщает AIN.

Компания имеет целью "разрушить существующие барьеры и навязать конкуренцию банкам, снизив расходы для пользователей".

Впервые о криптовалюте Facebook стало известно в декабре 2018 года. Тогда сообщалось, что в Facebook намерены разработать электронную валюту под названием "стейблкоин".

Сейчас же разработчики склоняются к тому, чтобы назвать Facebook-валюту словом GlobalCoin.

Окончательно обо всем этом может быть заявлено в последующие один-два месяца. Руководство компании уже обсуждало этот вопрос с Bank of England и Министерством финансов США.

Одновременно Facebook ведет переговоры с мощными платежными системами, в частности с Western Union, с целью найти дешевле и быстрее способы отправки и получения денег для людей без банковского счета.