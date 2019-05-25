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Espreso.tvКультураДэниел Крейг получил травму на съемках "Бонда" и готовится к операции

Дэниел Крейг получил травму на съемках "Бонда" и готовится к операции

Актер, исполняющий главную роль в новом фильме бондианы, перенесет операцию на лодыжке, после чего съемки фильма продолжатся

Об этом сообщили в официальном Twitter фильма.

Британскому актеру Дэниелу Крейгу, который исполняет главную роль в новом фильме о Джеймсе Бонде, сделают операцию из-за полученной на съемках картины травмы.

"Дэниел Крейг перенесет незначительную операцию на лодыжке из-за травмы, полученной во время съемок на Ямайке. Съемки продлятся в течение двух недель, в течение которых Крейг будет восстанавливаться после операции. Дата релиза фильма остается неизменной - апрель 2020 года", - отмечается в сообщении.

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Сейчас рабочее название фильма остается "Бонд 25".

Продюсеры подтвердили, что главного антагониста сыграет обладатель премии Американской Киноакадемии Рами Малек. Кроме него, в фильме будут сниматься Леа Сейду, Дэниел Крейг, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Рори Киннер и другие. Поклонники "бондианы" также надеялись узнать полное прокатное название юбилейной серии, однако ее создатели решили не раскрывать эту тайну, сославшись на традицию.

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