Британский режиссер Майк Ли получит главную премию Одесского кинофестиваля

25 мая, 2019, 09:53

Пятикратный лауреат кинопремии BAFTA получит статуэтку "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство

Об этом сообщается на официальном сайте Одесского международного кинофестиваля.

На 10-м юбилейном ОМКФ знаменитый британский режиссер театра и кино, семикратный номинант на "Оскар", пятикратный лауреат кинопремии BAFTA, лауреат премии за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля и главной награды фестиваля - "Золотая пальмовая ветвь", а также обладатель "Серебряного льва "Венецианского кинофестиваля получит статуэтку "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство.

Кроме этого, в рамках фестиваля Майк Ли представит зрителям мини-ретроспективу своей фильмографии.

Писатель и режиссер Майк Ли учился в Королевской академии драматического искусства, Кембервильской школе искусств и в Центральном колледже искусств и дизайна, а также в Лондонской школе кинематографии.

Первый фильм Майка Ли - "Безрадостные моменты" (1971). После этого появились полнометражные телевизионные фильмы - "Тяжелый труд" (1973), "Орехи в мае" (1975), "Поцелуй смерти" (1976), "Кто есть кто" (1978), "Взрослые" (1980), "Дом, милый дом" (1982), "Тем временем" (1983) и "Четыре дня июле" (1984).

Среди его игровых фильмов также - "Большие надежды" (1988), "Сладкая жизнь" (1990), "Обнаженные" (1993), "Тайны и ложь" (1996), "Карьеристки" (1997), "Topsy- Turvy "(1999), "Все или ничего" (2002), "Вера Дрейк" (2004),"Беззаботная" (2008), "Еще один год" (2010), "Мистер Тернер" (2014) и "Питерлоо" (2018).

Майк Ли написал и поставил на сцене более двадцати пьес. К ним относятся "Babies Grow Old" (1974), "Вечеринка Эбигейл" (1977), "Экстаз" (1979), "Гусиные прыщи" (1981), "Запах крысы" (1988), "Греческая трагедия" (1989) , "Большой позор" (1993), "Две тысячи лет" (2005) и "Горе" (2011).

Майк Ли неоднократно высказывался в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

10-й Одесский международный кинофестиваль пройдет с 12 до 20 июля.