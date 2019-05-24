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Espreso.tvМирЗеленский и Меркель обсудили "Минск" и нормандский формат

Зеленский и Меркель обсудили "Минск" и нормандский формат


фото: inforeactor
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом говорится на сайте немецкого правительства .

Они обсудили реализацию Минских соглашений и двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на Донбассе.

"Обе стороны подчеркнули необходимость полной реализации Минских договоренностей и заинтересованности в продолжении тесного сотрудничества в нормандском формате. Они договорились с этого и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт", - говорится в заявлении.

Напомним, 22 апреля Меркель выразила поддержку Зеленскому и пригласила его посетить Берлин с официальным визитом. В федеральном правительстве Германии отметили, что конкретная дата визита Владимира Зеленского в Берлин пока не назначена, однако Меркель "будет рада познакомиться с ним лично".

Позже она выражала надежду, что Владимир Зеленский продолжит внешний курс Петра Порошенко.

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