Зеленский и Меркель обсудили "Минск" и нормандский формат
Об этом говорится на сайте немецкого правительства .
Они обсудили реализацию Минских соглашений и двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на Донбассе.
"Обе стороны подчеркнули необходимость полной реализации Минских договоренностей и заинтересованности в продолжении тесного сотрудничества в нормандском формате. Они договорились с этого и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт", - говорится в заявлении.
Напомним, 22 апреля Меркель выразила поддержку Зеленскому и пригласила его посетить Берлин с официальным визитом. В федеральном правительстве Германии отметили, что конкретная дата визита Владимира Зеленского в Берлин пока не назначена, однако Меркель "будет рада познакомиться с ним лично".
Позже она выражала надежду, что Владимир Зеленский продолжит внешний курс Петра Порошенко.
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