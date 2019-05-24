Зеленский отменил указы Порошенко об увольнении и назначении председателя Нацсовета по телерадиовещанию

24 мая, 2019, 13:51

23 мая действующий президент Украины отменил указы об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а также о назначении Владимира Горковенко членом Нацсовета

Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте президента.

В указе об отмене указа президента Украины от 4 мая 2019 № 186 говорится: "Отменить Указ Президента Украины от 4 мая 2019 № 186" Об увольнении Ю.Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания ".

Также Зеленский отменил указ от 4 мая 2019 № 187 "О назначении В.Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Как передает " Интерфакс-Украина ", Горковенко считает незаконным свое увольнение указом и отметил, что по закону его можно уволить в двух случаях - по собственному заявлению или в случае смерти.

"Очевидно - вторая причина я умер. Я не шучу. Я получил несколько звонков в последнее время с условием, мол" ты сам напиши заявление, иначе мы тебя разберем на запчасти "", - рассказал он.

"Похоже," разбор на запчасти "выглядит именно так. Но у нас правовое страна и суды еще никто не отменял", - заявил Горковенко и подчеркнул, что не писал заявления об увольнении.

При таких обстоятельствах, работа Нацсовета заблокирована, потому что первый заместитель главы регулятора Ольга Герасимьюк отказывается подписывать повестку дня и открывать заседание Нацсовета.