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Espreso.tvОбществоЗеленский отменил указы Порошенко об увольнении и назначении председателя Нацсовета по телерадиовещанию

Зеленский отменил указы Порошенко об увольнении и назначении председателя Нацсовета по телерадиовещанию


фото: president.gov.ua
23 мая действующий президент Украины отменил указы об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а также о назначении Владимира Горковенко членом Нацсовета

Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте президента.

В указе об отмене указа президента Украины от 4 мая 2019 № 186 говорится: "Отменить Указ Президента Украины от 4 мая 2019 № 186" Об увольнении Ю.Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания ".

Также Зеленский отменил указ от 4 мая 2019 № 187 "О назначении В.Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Как передает " Интерфакс-Украина ", Горковенко считает незаконным свое увольнение указом и отметил, что по закону его можно уволить в двух случаях - по собственному заявлению или в случае смерти.

"Очевидно - вторая причина я умер. Я не шучу. Я получил несколько звонков в последнее время с условием, мол" ты сам напиши заявление, иначе мы тебя разберем на запчасти "", - рассказал он.

"Похоже," разбор на запчасти "выглядит именно так. Но у нас правовое страна и суды еще никто не отменял", - заявил Горковенко и подчеркнул, что не писал заявления об увольнении.

При таких обстоятельствах, работа Нацсовета заблокирована, потому что первый заместитель главы регулятора Ольга Герасимьюк отказывается подписывать повестку дня и открывать заседание Нацсовета.

  • Напомним, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания приостановил принятие решений, пока не будет выводов от парламентского профильного комитета или президента Украины относительно корректности кадровых решений, то есть назначения на должность члена Нацсовета Владимира Горковенко.
  • 4 мая Президент Петр Порошенко назначил заведующего отделом Главного департамента информационной политики АП Владимира Горковенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания вместо уволенного Юрия Артеменко.
  • В то же время первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что считает увольнение председателя Нацсовета Артеменко ненадлежащим образом оформленным, поэтому не открывает заседаний Нацсовета.
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