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Espreso.tvОбществоЗаявление Гройсмана об отставке зарегистрировали в Раде

Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировали в Раде


фото: kmu.gov.ua
Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке зарегистрировано в украинском парламенте

Об этом сообщила руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк, передает " Интерфакс-Украина" .

"Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в Верховной Раде 23 мая", - сказала Кармелюк.

  • Напомним, 20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку.
  • После этого он призвал президента Владимира Зеленского внести кандидатуры нового главы правительства и членов Кабинета министров.
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