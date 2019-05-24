Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировали в Раде
24 мая, 2019, 15:46
Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке зарегистрировано в украинском парламенте
Об этом сообщила руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк, передает " Интерфакс-Украина" .
"Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в Верховной Раде 23 мая", - сказала Кармелюк.
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса