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Espreso.tvОбществоЗаместителя мэра Львова Садового облили краской

Заместителя мэра Львова Садового облили краской


фото: Скріншот
23 мая во Львове во время заседания исполкома городского совета заместителя городского головы по финансово-экономическим и вопросам градостроительства Геннадия Васькива облили краской

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Исполком во Львовском городском совете завершился обливанием Геннадия Васькива (заместителя мэра, - ред.) краской", - написал Зинкевич.

Он также опубликовал видео с заседания исполкома, на котором слышно, что обливание заместитель мэра краской сопровождались аплодисментами.

 

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