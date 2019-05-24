Заместителя мэра Львова Садового облили краской
24 мая, 2019, 13:24
23 мая во Львове во время заседания исполкома городского совета заместителя городского головы по финансово-экономическим и вопросам градостроительства Геннадия Васькива облили краской
Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
"Исполком во Львовском городском совете завершился обливанием Геннадия Васькива (заместителя мэра, - ред.) краской", - написал Зинкевич.
Он также опубликовал видео с заседания исполкома, на котором слышно, что обливание заместитель мэра краской сопровождались аплодисментами.
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